При пожаре в туристической зоне Китая погибли 13 человек

2 октября, Тайюань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. По меньшей мере 13 человек погибли и еще 15 пострадали в результате пожара, произошедшего в туристической зоне в провинции Шаньси (Северный Китай).

Как сообщили в информационной службе администрации провинции Шаньси, пожар вспыхнул в турзоне Тайтайшань в городском округе Тайюань. Уточняется, что инцидент произошел в выставочном зале, где представлены снежные скульптуры.

По данным службы, все 15 пострадавших были доставлены в больницы и находятся в стабильном состоянии. Начато расследование причин возникновения пожара.-0-