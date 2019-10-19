При пожаре в жилом доме в Ростове погибли 5 детей

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области РФ погибли семь человек, среди которых пять детей, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме произошел рано утром 19 октября. По данным МЧС, в доме полностью выгорела кровля на площади в 600 кв. м. В результате трагедии погибли пятеро детей и двое взрослых. Три человека находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Специалисты рассматривают три версии возникновения пожара: короткое замыкание, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.-0-