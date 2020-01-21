При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области стали 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу российского МЧС.

Скриншот из видео пресс-службы МЧС России

Пожар произошел на территории частной пилорамы в доме, где проживали работники предприятия. По меньшей мере пять из них были гражданами Узбекистана. По информации спасателей, два человека сумели покинуть горящий дом, им оказана медицинская помощь. Точное число проживавших в сгоревшем доме устанавливается.

Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске сообщило, что готово оказать поддержку в транспортировке тел погибших узбекских граждан.

Информация о пожаре поступила в полночь. Когда первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем. Спасатели ликвидировали открытое горение, в результате пожара обвалилась кровля строения.-0-