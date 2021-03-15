При разгоне демонстраций в Мьянме погибли более 70 человек

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 70 человек погибли во время разгона демонстраций в Мьянме, это самое большое число жертв за сутки со дня переворота, сообщает издание The Irrawaddy.

Большинство смертей произошло в воскресенье в поселке Хлаинг Тарьяр в западном Янгоне, где полиция применила боевые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. Ситуация в Хлаинг Тарьяре остается напряженной.

Общее число погибших с момента военного переворота в стране достигло 167 человек.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета. Жители страны с начала февраля выходят на акции протеста, которые пресекаются полицией и силами безопасности.-0-