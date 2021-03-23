При сходе лавины в Мурманской области погиб ребенок

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При сходе лавины в Мурманской области погибла девочка 2008 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Вечером 22 марта лавина сошла в районе ручья Маннепахк. Под завалом оказались трое подростков, двоих быстро достали, они живы. Третьего подростка, девочку, объявили погибшей, над ней проводились реанимационные мероприятия, но спасти не удалось. Возбуждено уголовное дело по ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По уточненным данным СК, в организованную туристическую группу из Санкт-Петербурга, которая оказалась в районе снежного завала, входят 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет и трое взрослых. В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения. Для оказания помощи, которая может потребоваться детям, мобилизованы медицинские работники. В спасательных работах задействованы два эшелона спасателей, первая группа специалистов прибыла на место схода лавины.

Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, спасательный вертолет пока не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности, поэтому он улетел обратно в Мончегорск. Готовится другая спасательная операция. На месте уже находится первый аварийно-спасательный отряд из Мончегорска.-0-