При сходе оползней в Индии погибли 13 человек

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2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода оползней, вызванных проливными дождями, в штате Ассам на востоке Индии. Об этом Синьхуа сообщил источник в правительстве штата.
Стихийные бедствия обрушились на два округа штата Ассам. "В округе Качар сход оползня произошел 2 июня и унес жизни семи человек, еще несколько человек получили травмы. Тела шести погибших уже были обнаружены, продолжаются поиски тела седьмой жертвы", - сказал представитель местной службы по чрезвычайным ситуациям Шамим Лашкар.
Помимо этого, местные СМИ также сообщили о гибели не менее шести человек при сходе оползня 2 июня в округе Каримгандж. В результате инцидента пострадали 10 человек.-0-