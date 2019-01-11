При сходе оползня в Индонезии один ребенок погиб и трое пострадали

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оползень, сошедший в провинции Западная Ява в Индонезии, накрыл компанию играющих детей, один ребенок погиб, трое пострадали. Об этом со ссылкой на индонезийское Агентство по предотвращению стихийных бедствий сообщает телеканал ABC News.

Оползень внезапно обрушился на компанию из шести детей, игравшую на железнодорожных путях в холмистой местности в районе города Сукабуми на острове Ява. Происшествие зафиксировано примерно в 100 км к югу от Джакарты.

Смертоносные оползни и наводнения регулярно происходят в Индонезии во время сезона дождей. В начале января из-за схода оползня в городе Сукабуми погибли 32 человека.-0-