При столкновении автомобиля и поезда в США погибли три человека

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США на железнодорожном переезде поезд столкнулся с автомобилем. Три человека погибли, один получил травмы, сообщает "МИР24".

Авария произошла в Южной Каролине. Приехавшие на место происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили на железнодорожном переезде четырех человек около сильно поврежденного автомобиля. У троих из них была констатирована смерть, а один был доставлен в местную больницу. Все четверо находились в машине в момент аварии.

В поезде Amtrak во время столкновения находились около 500 пассажиров. Машинист применил экстренное управляемое торможение. Никто из находившихся в поезде не пострадал. Причина аварии выясняется.-0-