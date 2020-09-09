При столкновении парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш паром, на котором находились около 40 пассажиров, перевернулся после столкновения с груженным песком судном. Погибли по меньшей мере 11 человек, многие числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

Авария произошла в округе Нетрокона, в 160 км к северу от столицы Бангладеш Дакки. Среди погибших - пятеро детей и три женщины, сообщили в администрации округа.

Поиск пропавших без вести продолжается. Причина происшествия выясняется.-0-