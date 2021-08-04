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10:52 При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли 2 человека В мире
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04 августа 2021, 10:52

При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли 2 человека

Фото полиции Чехии
Фото полиции Чехии

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 2 человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов в Чехии, сообщает The Mirror.

В пресс-службе чешской полиции сообщили, что два человека погибли, еще семеро находятся в критическом состоянии в результате столкновения пассажирских поездов у деревни Милавче в Чехии. По предварительной информации, на месте происшествия находится около пятидесяти раненых.

Как сообщает официальный сайт чешских железных дорог, авария произошла около 8 часов. По словам министра транспорта Чехии Карела Гавличека, водитель одного из поездов проехал на красный свет.

На место происшествия направлены спасательные вертолеты и машины скорой помощи. Министр транспорта Чехии Карел Гавличек охарактеризовал ситуацию как серьезную и сообщил, что вскоре прибудет на место происшествия.-0-

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Теги
железнодорожная катастрофа происшествия смерть Чехия
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