При столкновении пассажирских поездов в Чехии погибли 2 человека

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 2 человека погибли в результате столкновения пассажирских поездов в Чехии, сообщает The Mirror.

В пресс-службе чешской полиции сообщили, что два человека погибли, еще семеро находятся в критическом состоянии в результате столкновения пассажирских поездов у деревни Милавче в Чехии. По предварительной информации, на месте происшествия находится около пятидесяти раненых.

Как сообщает официальный сайт чешских железных дорог, авария произошла около 8 часов. По словам министра транспорта Чехии Карела Гавличека, водитель одного из поездов проехал на красный свет.

На место происшествия направлены спасательные вертолеты и машины скорой помощи. Министр транспорта Чехии Карел Гавличек охарактеризовал ситуацию как серьезную и сообщил, что вскоре прибудет на место происшествия.-0-