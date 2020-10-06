При столкновениях в Бишкеке пострадали 190 сотрудников милиции

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 190 милиционеров пострадали в результате столкновений сотрудников правоохранительных органов с демонстрантами в Бишкеке (Кыргызстан). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Кыргызского центра по предупреждению пыток.

Согласно информации ведомства, шестеро из пострадавших сотрудников милиции находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В ходе столкновений нанесен урон спецтехнике - не менее четырех спецмашин сожжены, еще шесть разбиты.

Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали в общей сложности не менее 590 человек, госпитализированы 150 из них, один человек скончался.

В Кыргызстане в результате беспорядков пострадали 590 человек Пострадавших разместили в Национальном хирургическом госпитале, Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, а также в столичной больнице №1 и Чуйской областной больнице.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но 7%-ный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, они также сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где также находится администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим также удалось освободить из колонии бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-

Президент Кыргызстана призывает ставить интересы страны выше всех интересов "К сожалению, кыргызстанцы до этого пережили два народных восстания и как никто знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Кыргызстана Толгонай Стамалиевой.