При столкновениях в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе стычек и массовой драки в ряде населенных пунктов Жамбылской области Казахстана погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева.
Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. В массовых беспорядках несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения.
В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента и, прежде всего, выяснить основные причины конфликта, обеспечить оперативное решение социально-экономических и гуманитарных вопросов.-0-