При стрельбе на фестивале в Калифорнии 3 человека погибли, 15 ранены

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли и 15 пострадали в результате стрельбы на фестивале чеснока, который проходил в городе Гилрой в северной Калифорнии. Об этом сообщает Reuters .

Некоторые пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемый в нападении был застрелен полицейскими, таким образом, общее число погибших составляет четыре человека. Ранее точное число убитых и пострадавших не называлось.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah (@wavyia) 29 июля 2019 г.

Стрелок, по предварительным данным, прорвался через ограждение около 17.30 по местному времени 28 июля, после чего открыл стрельбу по гостям ежегодного фестиваля чеснока. У него мог быть сообщник. Дополнительной информации о личности подозреваемого в нападении и пострадавших пока нет. Мотивы стрелка также пока неизвестны.

Президент США Дональд Трамп написал об инциденте в Гилрое в своем Twitter-аккаунте, призвав людей быть предельно осторожными.

Согласно информации американского сервиса Gun Violence Archive, собирающего данные о нападениях с применением оружия, инцидент в Гилрое стал 246-й массовой стрельбой в США в 2019 году, пишет BBC.-0-