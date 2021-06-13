При стрельбе на улице итальянского города Ардеа погибли двое детей и мужчина

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы на улице города Ардеа под Римом погибли пожилой мужчина и двое детей, сообщают РИА Новости.

По данным итальянского новостного телеканала RaiNews24, пожилой человек умер на месте. Двоих детей в возрасте трех и восьми лет экстренно доставили в одну из римских больниц, однако врачи не смогли их спасти.

Мэр Ардеа Марио Саварезе сообщил RaiNews24, что открывший огонь мужчина скрылся с места преступления, но карабинеры вскоре его нашли. Он забаррикадировался в доме. По словам мэра, ситуация в городе находится под контролем властей. Предполагается, что инцидент произошел из-за бытового конфликта.

Как поясняет ТАСС, стрельбу устроил 30-летний мужчина, страдающий проблемами с психикой.-0-