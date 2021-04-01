При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, двое пострадали при стрельбе в городе Ориндж в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на полицию, передает ТАСС.

Инцидент произошел в деловом комплексе в среду. "Шесть человек получили огнестрельные ранения. По меньшей мере четыре из них погибли на месте, в том числе один ребенок, два человека доставлены в местные больницы", - написал в Twitter журналист телеканала NBC Эндрю Бланкштейн.

Вместе с тем в Twitter NBC сообщила, что один из пострадавших предположительно и устроил стрельбу.

Как отметили в полиции, ситуация стабилизировалась, угрозы населению нет.

Это уже третий случай стрельбы с большим количеством жертв за последний месяц. В Атланте и ее пригороде 21-летний Роберт Аарон Лонг 16 марта устроил несколько нападений на массажные салоны, в результате которых погибли семь человек. Кроме этого, 21-летний Ахмад Алисса 22 марта открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере, погибли 10 человек, в том числе полицейский. После инцидента президент США Джо Байден заявил, что новое правительств будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране.-0-