При стрельбе в Южной Каролине погибли двое детей и трое взрослых

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в американском штате Южная Каролина погибли 5 человек, из них двое детей в возрасте 5 и 9 лет, сообщает радиостанция WRHI.

Стрельба произошла 7 апреля в городе Рок-Хилл. Сообщается, что один человек с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен на вертолете в больницу. Информации о его состоянии на данный момент нет.

Представитель местной полиции сообщил, что в преступлении подозревают соседа погибших. Детективы уже получили ордер на обыск в его доме. Мотивы преступления пока неизвестны.

Жертвами стрельбы стали 60-летний мужчина и его 59-летняя жена, а также двое их внуков. В то же время за пределами дома, где произошла стрельба, был обнаружен погибший 38-летний мужчина. Полиция ведет расследование, подозреваемых кроме соседа погибшей семьи пока нет.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена объявила о разработке мер, ужесточающих регулирование в сфере оборота оружия.-0-