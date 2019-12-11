При стрельбе в Нью-Джерси погибли четыре человека

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, включая полицейского, погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси, США). Двое нападавших ликвидированы, сообщает Reuters.

Инцидент со стрельбой произошел около полудня по местному времени 11 декабря. Полиция Нью-Джерси провела многочасовую перестрелку с двумя мужчинами, вооруженными мощными винтовками, на кладбище и в супермаркете в центре Джерси-Сити. Прибывшие на место происшествия полицейские, местные отряды спецназа и федеральные агенты попали под мощный обстрел из винтовок. В результате ранения получили два офицера полиции и одно гражданское лицо. Их состояние стабильное.

В связи с инцидентом все школы Джерси-Сити были закрыты.

Президент США Дональд Трамп и губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи выразили соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

Мотивы нападавших пока неизвестны. Ведется расследование.-0-