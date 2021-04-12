При тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб пожарный

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный погиб при тушении крупного пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При тушении пожара погиб один пожарный. Ранее с ним была утрачена связь", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что звено газодымозащитной службы проводило разведку в здании. "Их отрезало огнем, двое из них госпитализированы, третий погиб", - сказал источник. Он уточнил, что у пострадавших пожарных ожоги 40-50% поверхности тела.

Площадь пожара увеличилась с 1,5 тыс. кв.м до 4 тыс. кв.м. Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности. В горящем здании рухнули кровля и перекрытия. "В здании происходит горение четырех этажей по всей площади, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий", - сказал представитель МЧС России.

Группировку сил и средств на тушении пожара в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге увеличили в три раза - до 300 человек и почти 70 единиц техники, сообщили в пресс-службе МЧС России. Тушение пожара осложняется сильным ветром и быстрым распространением огня по деревянным перекрытиям. На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС России по замерам предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В МЧС сообщили, что к вылету подготовлен пожарный вертолет Ка-32. Городская прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом. На место выехал прокурор Невского района города Санкт-Петербурга Виктор Винецкий.

Комплекс построек Невской мануфактуры - объект культурного наследия регионального значения. Временем основания построек значится вторая половина XIX века. Сейчас в здании расположен бизнес-центр.-0-