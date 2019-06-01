При взрывах на заводе в российском Дзержинске пострадали 43 человека

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрывах в цехе по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области (Россия), по последним данным, пострадали 43 человека, около 200 домов повреждены, сообщает ТАСС.

По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва 43 человека пострадали, в их числе есть местные жители. Из них 15 госпитализированы с осколочными ранениями и ожогами. Потерпевших в тяжелом состоянии нет. О погибших не сообщается.

Зафиксированы повреждения около 180 домов многоквартирных и нескольких десятков учреждений социальной сферы, а также повреждения стекол.

Возможная причина происшествия - нарушение техники безопасности. По одной из версий, рабочие уронили готовую продукцию, после чего произошли взрывы и возник пожар, охвативший на заводе около 800 кв.м и в лесном массиве - 400 кв.м. На данный момент все очаги горения ликвидированы.

В устранении последствий взрывов задействованы около 400 спасателей и 50 единиц техники. Власти города приступили к оценке ущерба. Проведены переговоры с Борским стекольным заводом, а из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая будет восстанавливать разрушения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-е годы XX века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением госкорпорации "Ростехнологии".-0-