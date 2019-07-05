При взрыве автомобиля на юге Турции погибли 3 человека

5 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В результате взрыва автомобиля на юге Турции погибли 3 человека, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Очевидно, что автомобиль был нагружен бомбами. Согласно предварительным данным, взрыв является террористическим актом", - сказал глава Турции.

Взрыв прогремел в городе Рейханлы в турецкой провинции Хатай, погибшие - граждане Сирии, сообщают в МВД Турции. В районе происшествия приняты все меры безопасности.-0-