При взрыве автомобиля на юге Турции погибли 3 человека

5 июля, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В результате взрыва автомобиля на юге Турции погибли 3 человека, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Очевидно, что автомобиль был нагружен бомбами. Согласно предварительным данным, взрыв является террористическим актом", - сказал глава Турции.
Взрыв прогремел в городе Рейханлы в турецкой провинции Хатай, погибшие - граждане Сирии, сообщают в МВД Турции. В районе происшествия приняты все меры безопасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3074 BYN
|2.306 BYN
|2.309 BYN
|USD
|2.0488 BYN
|2.047 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2232 BYN
|3.217 BYN
|3.225 BYN