При взрыве бензовоза в Нигерии погибли 30 человек

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Бенуэ (Нигерия) 1 июля в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере 30 человек, более 60 получили ранения, сообщает нигерийская газета
Водитель автоцистерны, которая следовала в направлении Макурди, не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Взрыв произошел, когда местные жители пытались выкачать топливо из бензовоза.
Пострадавшие госпитализированы. Детали инцидента выясняются.-0-
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