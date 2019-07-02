При взрыве бензовоза в Нигерии погибли 30 человек

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Бенуэ (Нигерия) 1 июля в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере 30 человек, более 60 получили ранения, сообщает нигерийская газета Vanguard .

Водитель автоцистерны, которая следовала в направлении Макурди, не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Взрыв произошел, когда местные жители пытались выкачать топливо из бензовоза.

Пострадавшие госпитализированы. Детали инцидента выясняются.-0-