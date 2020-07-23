При взрыве бомбы на юге Афганистана погибли 7 человек

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23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате взрыва бомбы в провинции Урузган на юге Афганистана. Об этом Синьхуа сообщил представитель местного правительства.
Инцидент произошел 22 июля, автоколонна сил безопасности подорвалась на придорожной бомбе в районе Хас Урузган.
Местные власти обвинили в организации нападения радикальное движение "Талибан", однако представители группировки пока не дали комментариев на эту тему.-0-