26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве бытового газа в кафе в Улан-Удэ пострадали 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В реанимации находятся два человека: женщина и подросток в возрасте 17 лет.

По предварительным данным, сотрудники кафе, почувствовав запах газа на кухне, попытались самостоятельно устранить утечку из баллона. Но когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. Посетителей в момент ЧП в кафе не было.

В связи с произошедшим начата доследственная проверка.-0-