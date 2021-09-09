При взрыве газа в Ногинске погибли 7 человек, 15 пострадали

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске увеличилось до семи, 15 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При разборе завалов рухнувшего дома обнаружены еще два тела погибших. Они пока не извлечены. Всего, по последним данным, погибли семь человек", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей, четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них - 64-летний мужчина - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Девяти пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Взрыв газа произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на ул.28 июня в Ногинске 8 сентября в 6.55. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры.

В поисково-спасательной операции участвуют свыше 170 человек, используется более 40 единиц техники. Завалы обследуют восемь кинологических расчетов. По факту взрыва газа СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-