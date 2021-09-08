При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в Ногинске, еще пять человек пострадали. Об этом заявила помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная, сообщает ТАСС.

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - сказала Анна Тертичная. Отмечается, что в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

Взрыв газа произошел в 6.55 в многоквартирном доме в Ногинске. В результате взрыва произошло обрушение пяти квартир со второго по пятый этаж и перекрытий между четвертым и пятым этажами. Более 170 человек эвакуированы.

Причиной взрыва могла стать утечка газа. На месте происшествия работают спасатели и кинологи. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.-0-