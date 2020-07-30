При взрыве газа в ресторане японского города Корияма погиб человек, 17 пострадали

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По крайней мере 17 человек пострадали и один погиб в результате взрыва газа, который произошел в ресторане в японской префектуре Фукусима, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Трагедия случилась в городе Корияма. По информации полиции, взрыв произошел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Из-за утечки газа спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту происшествия.

Одна из камер японского общественного телевидения, установленных в городе, зафиксировала взрыв. Согласно кадрам японского ТВ, в радиусе примерно 100 м от места инцидента в жилых домах выбило стекла, у некоторых зданий сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан, где произошел взрыв, практически полностью уничтожен.-0-