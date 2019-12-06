При взрыве газа в словацком Прешове погибли пять человек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли при взрыве газа в 12-этажном доме в словацком городе Прешов. Об этом сообщает чешское издание Irozhlas.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Количество раненых пока не называется.

На месте происшествия работают более 60 профессиональных и 25 добровольных спасателей-пожарных. Несмотря на их усилия, сдержать распространение пламени не удалось: в городе дует сильный ветер. В данный момент огнем полностью охвачены верхние четыре этажа дома. Угроза обрушения здания сохраняется.

Жители поврежденного дома размещены в близлежащих школах. Здание Красного Креста также готовится принять всех нуждающихся во временном жилье.

"За последние полвека это самая страшная трагедия, обрушившаяся на город Прешов. К сожалению, есть жертвы. Многие получили ранения", - заявила в связи со случившимся мэр Прешова Андреа Турчанова.

Как сообщалось, взрыв в 12-этажном жилом доме в Прешове на северо-востоке Словакии произошел сегодня около 12.15 по местному времени. Часть жителей смогла покинуть здание самостоятельно, однако несколько человек оказались в ловушке в квартирах над местом взрыва. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что в соседних домах выбиты окна некоторых квартир. Мэр Прешова объявила в городе чрезвычайное положение.-0-