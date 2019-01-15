При взрыве газа в жилом доме в Брянской области пострадали три человека

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел в частном деревянном жилом доме в селе Симонтовка Брянской области России, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси в щитовом доме поступило в местную пожарную службу сегодня в 01.45 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в щитовом доме произошел взрыв газа без последующего горения. В результате произошло частичное разрушение внешней панели дома и части внутренней перегородки.

Три человека, пострадавшие при взрыве газа, госпитализированы в Мглинскую районную больницу Брянской области. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Детей среди пострадавших нет.

В единой диспетчерской службе Мглинского района сообщили, что взрыв произошел из-за утечки из газового баллона, подключенного к газовой плите. Инцидент не сказался на газоснабжении села.-0-