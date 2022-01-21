При взрыве грузовика в Гане погибли 17 человек

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли на западе Ганы в четверг в результате взрыва грузовика, который перевозил взрывчатые вещества для одной из шахт, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
"По состоянию на 17.00 была подтверждена гибель 17 человек, 59 пострадавшим была оказана помощь", - заявил министр информации Ганы Коджо Оппонг Нкрума.
По информации новостного портала "График", грузовик доставлял взрывчатку на шахту возле поселка Чирано. В пути он столкнулся с мотоциклом. По свидетельствам очевидцев, причиной взрыва стало последовавшее после аварии возгорание грузовика.
Из-за мощного взрыва также разрушены несколько зданий.-0-