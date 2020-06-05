При взрыве на АГЗС в Казахстане пострадали четыре человека

5 июня, Атырау /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. На одной из АГЗС Атырау (Казахстан) произошел взрыв, пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона, сообщение о взрыве и начавшемся пожаре поступило около 8.00 по местному времени. На полную ликвидацию огня ушел час.

Во время взрыва и тушения возгорания пострадали сотрудница АГЗС, водитель машины, в которой перевозится газ, и двое сотрудников противопожарной службы. Они доставлены в больницу.

По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего газ загорелся.-0-

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