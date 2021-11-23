При взрыве на фабрике под Белградом двое человек погибли и 15 пострадали

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве на фабрике под Белградом два человека погибли и по меньшей мере 15 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Вечерне новости".
Судьба еще 100 рабочих пока неизвестна.
По данным The Daily Telegraph, на фабрике EDePro, производящей топливо для противоградных ракет в районе Бубань-Поток под Белградом, прогремели несколько сильных взрывов. Сообщается, что очевидцы слышали три-четыре мощных взрыва, от которых ощутимо дрожала земля.
Из-за взрывов на фабрике загорелись автомобили, стоявшие на парковке предприятия. На месте работают около 40 пожарных и полиция. В настоящее время дорога к месту инцидента перекрыта полицией.-0-