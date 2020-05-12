При взрыве на похоронах в Афганистане погибли 15 человек

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли и 56 получили ранения при взрыве бомбы на похоронах в восточной афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел утром 12 мая во время похорон бывшего сотрудника местной полиции, который накануне скончался от сердечного приступа. Бомбу подорвал террорист-смертник.

Многие из пострадавших госпитализированы в местные больницы в критическом состоянии. Другие подробности инцидента пока не приводятся, официального заявления от афганских властей на эту тему не поступало.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Известно, что в провинции Нангархар орудуют боевики из группировок "Талибан" и "Исламское государство".

Ранее сообщалось о взрывах в больнице, расположенной в западной части столицы Афганистана Кабула. На медицинское учреждение совершили вооруженное нападение террористы-смертники. В результате, как сообщает афганский телеканал TOLOnews, по меньшей мере пять человек погибли: три женщины, ребенок и сотрудник сил безопасности. Еще четыре человека получили ранения. Талибы отрицают свою причастность к этой атаке.-0-