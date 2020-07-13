При взрыве на севере Афганистана погибли 10 человек

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли и около 50 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Айбак (провинция Саманган, Афганистан), сообщает афганский телеканал TOLOnews.

Инцидент произошел около 11.00 по местному времени неподалеку от здания Национального управления безопасности (NDS). Сразу после взрыва на месте происшествия началась перестрелка. Уточняется, что среди погибших и пострадавших есть дети.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикального движения "Талибан".

Как следует из данных Совета национальной безопасности Афганистана, за последние семь дней талибы совершили 284 нападения в 16 провинциях страны.-0-