При взрыве на складе фейерверков в Нью-Мексико пострадали 12 человек

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 пожарных пострадали при взрыве в американском штате Нью-Мексико. Инцидент произошел при упаковке фейерверков, предназначенных для празднования Дня независимости США 4 июля, сообщает CNN .

Мощный взрыв случился 5 июня на складе фейерверков, который находится на территории Международного авиационного центра в городе Розуэлле. Как сообщил капитан местной полиции Лэнс Бейтман, в результате взрыва и последующего пожара два человека были доставлены в больницу с серьезными ранениями. Десяти остальным, получившим легкие травмы, помощь была оказана на месте.

Пожар был оперативно потушен. Полиция расследует причины инцидента.-0-