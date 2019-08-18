При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 пострадали

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенный 17 августа теракт на свадьбе в Кабуле, сообщает агентство
В результате взрыва вечером в субботу на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших. Он осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.-0-
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