При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 пострадали

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенный 17 августа теракт на свадьбе в Кабуле, сообщает агентство Reuters .

В результате взрыва вечером в субботу на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших. Он осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности для анализа ситуации и исправления в будущем недостатков в деле обеспечения защиты населения.-0-