При взрыве на военном полигоне в Кузбассе погибли двое гражданских

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое гражданских погибли при взрыве боеприпаса на Юргинском военном полигоне в Кемеровской области РФ. Об этом сообщили ТАСС в командовании Юргинского гарнизона.
"Командование Юргинского гарнизона с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти двух гражданских лиц на полигоне в Кемеровской области. По предварительным данным, гражданские лица незаконно проникли на территорию полигона, где занимались поиском и сбором цветного металла. При попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас произошел его подрыв. Уточняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
Юргинский общевойсковой полигон в Кемеровской области является крупнейшим центром испытаний вооружения и боевой техники, тактических учений в Центральном военном округе России. Его общая площадь составляет порядка 30 тыс. га.-0-