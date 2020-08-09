При взрыве в афганском Газни погибли 7 полицейских

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь полицейских погибли и еще 15 получили ранения при взрыве в городе Газни в центральной части Афганистана, сообщает афганский телеканал TOLONews.
Инцидент произошел вечером 8 августа. Уточняется, что рядом с подразделением сил общественной защиты взорвался заминированный автомобиль. Сразу после взрыва была предпринята попытка штурма подразделения, однако нападавших оперативно ликвидировали.
Официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан сообщил, что раненые были доставлены на вертолете в Кабул, трое из них в критическом состоянии.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.-0-