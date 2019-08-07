При взрыве в Кабуле погибли 18 человек

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва бомбы в автомобиле в столице Афганистана погибли 18 человек, сообщает новостной канал
Число пострадавших превысило 100. Ранее сообщалось о 95 раненых.
Инцидент произошел сегодня утром рядом с полицейским участком. В результате взрыва были повреждены близлежащие дома. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".-0-
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