При взрыве в Кабуле погибли два человека

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения в результате срабатывания магнитного самодельного взрывного устройства в одном из кварталов афганской столицы. Об этом сообщил телеканал
По его информации, инцидент произошел на пятой улице района Таймани. По словам официального представителя МВД страны Нусрата Рахими, отмечает TOLOnews, целью атаки был автобус с сотрудниками частной телевизионной сети Khurshid TV. Среди пострадавших двое сотрудников телеканала.-0-
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