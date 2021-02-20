При взрыве в Кабуле погибли пять человек

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате серии взрывов, которые произошли в Кабуле (Афганистан) погибли по меньшей мере пять человек. Еще двое были ранены, сообщает БЕЛТА со ссылкой Associated Press.

Как сообщил представитель полиции столицы Афганстана Фердауз Фарамарц, первые два взрыва произошли с интервалом в 15 минут. Еще один, целью которого стал транспорт правоохранительных органов, случился через два часа.

Что именно послужило причиной взрывов, выясняется. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-