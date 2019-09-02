При взрыве в Кабуле погибли пятеро, около 50 человек пострадали

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли, еще около 50 пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего 2 сентября в Кабуле, передает телеканал TOLOnews .

Ранее источники телеканала сообщили о том, что пострадали более 70 человек.

Взрыв прогремел вблизи жилого квартала. До этого имелись сведения о том, что инцидент произошел в районе, где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии, однако представитель МВД опроверг эту информацию. Число жертв и пострадавших может возрасти.

По данным МВД Афганистана, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, потом загорелась стоящая рядом цистерна с горючим. Многие дома повреждены.