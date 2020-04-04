При взрыве в Орехово-Зуеве обрушились квартиры с пятого по третий этажи

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва газа, который произошел сегодня в жилом доме в Орехово-Зуеве, обрушились квартиры с пятого по третий этажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения.

"В Орехово-Зуеве на улице Гагарина, дом 31 произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного четырехподъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется", - сказали в пресс-службе МЧС.

Сейчас проводится эвакуация жильцов. Сколько людей проживало в обрушившемся подъезде, пока неизвестно.-0-

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