При взрыве в Пакистане погибли четыре человека

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в столице пакистанской провинции Белуджистан городе Кветта, сообщает РИА Новости.

Главврач гражданской больницы Кветты доктор Джавед Ахтар сказал в заявлении, что 13 пострадавших были доставлены в больницу.

Главный министр Белуджистана Мир Абдул Куддус Бизенджо осудил взрыв и выразил недовольство мерами безопасности в городе. Он также выразил сожаление по поводу погибших и пострадавших и запросил отчет о происшествии у начальника полиции провинции.

Причина взрыва пока не установлена. По данным газеты, силы безопасности оцепили район взрыва.-0-