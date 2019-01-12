При взрыве в Париже погибли четыре человека

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа на улице Тревиз в Париже унес жизни четырех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, чье выступление транслировал телеканал BFM.

"Погибли двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр.

Кристоф Кастанер уточнил, что "опасности для жизни у остальных пострадавших нет". "Всего в относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек", - сообщил министр.

Всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов. В частности, совместно с муниципальными службами будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.

По данным прокурора Парижа Реми Эйтза, начатое следствие "рассматривает все возможные варианты произошедшего". Он подтвердил: на нынешнем этапе считается, что взрыв был вызван утечкой газа.-0-

В центре Парижа прогремел взрыв Местом взрыва стала улица Тревиз. В результате инцидента есть пострадавшие.