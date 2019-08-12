При взрыве в пригороде Багдада пострадали 13 человек

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек пострадали в результате взрыва в южном пригороде Багдада. Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака сообщил телеканал
По его сведениям, все пострадавшие получили легкие ранения.
Мощный взрыв прогремел в результате утилизации старых боеприпасов на военной базе в районе Эд-Дора. Несколько снарядов упало на юге столицы.
Как сообщил телеканал
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