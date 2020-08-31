При взрыве в ресторане Абу-Даби погибли 2 человека

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва газа в центре Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает арабская газета The National.

Инцидент произошел днем 31 августа. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что обломки здания разлетелись на расстояние до 1 км от места происшествия.

Уточняется, что один человек погиб непосредственно в доме, где произошел взрыв. Еще одной жертвой стал прохожий, попавший под обломки взорвавшегося здания.

По информации полиции Абу-Даби, причина инцидента - взрыв баллона с газом. Несколько человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Был нанесен серьезный ущерб зданию, где располагался ресторан, а также припаркованным рядом автомобилям. Полиция срочно эвакуировала всех жильцов дома, на первом этаже которого произошел взрыв.-0-