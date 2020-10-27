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27 октября 2020, 08:53

При взрыве в семинарии в Пакистане погибли семь человек

Фото Agence France-Presse
Фото Agence France-Presse

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли, еще 70 получили ранения в результате взрыва, произошедшего в семинарии в пакистанском городе Пешавар. Об этом со ссылкой на полицию сообщает пакистанская газета Dawn.

Представители полиции подтвердили факт взрыва, заявив, что, по предварительной версии, неизвестный пронес в здание семинарии сумку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. "При взрыве было использовано 5 кг взрывчатки", - отметили полицейские. Уточняется, что инцидент произошел во время занятий по Корану.

Пострадавшие, среди которых как минимум двое учителей, госпитализированы. В медицинском учреждении, куда свозят раненых, объявлен режим ЧП.

Район происшествия оцеплен, на месте работают полицейские и представители спецслужб.-0-

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