При взрыве в Сирии погибли 15 человек

Фото SANA
16 ноября, Дамаск /БЕЛТА - SANA/. По меньшей мере 15 мирных жителей погибли, еще 30 ранены в результате взрыва бомб в сирийском городе Эль-Баб на севере страны, недалеко от границы с Турцией.
Сообщается, что на автобусной остановке были начинены взрывчатыми веществами два автомобиля. В результате взрыва были повреждены близлежащие здания и большое количество транспортных средств.
По информации местных властей, взрыв устроили боевики Рабочей партии Курдистана.
Эль-Баб в 2016 году был в значительной степени очищен от террористических элементов в рамках операции "Щит Евфрата", проводимой турецкими военными.-0-