При взрыве в столице Сомали погибли 17 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли и 28 получили ранения в результате взрыва бомбы рядом с отелем возле международного аэропорта в столице Сомали Могадишо, сообщает
Взрыв начиненного бомбами автомобиля произошел сегодня, пишет сомалийский новостной портал Garowe Online. Полицейские сообщили, что большинство убитых были гражданскими лицами. В городской больнице в районе Мадина уточнили, что 12 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Место происшествия оцеплено сомалийскими силами безопасности. Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" исламистская группировка "Аль-Шабааб".-0-
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