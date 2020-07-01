При взрыве в Тегеране погибли по меньшей мере 19 человек

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва и пожара в одной из клиник на севере Тегерана, 14 ранены. Об этом сообщает иранское информагентство IRNA.

Трагедия произошла вечером 30 июня. Как пишет агентство Mehr, всего в здании в момент взрыва находились несколько десятков человек, 20 из них были эвакуированы.

Несколько часов на месте происшествия работали спасатели. Пожарные локализовали огонь, сейчас разбирают завалы. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка кислорода из одного из баллонов, располагавшихся в фойе медицинского учреждения.-0-